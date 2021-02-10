Повестка ВНС сформирована на основе конкретных предложений жителей Беларуси - Стельмашок

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повестка Всебелорусского народного собрания сформирована на основе конкретных предложений жителей Беларуси, заявил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Сергей Стельмашок.

"Всебелорусскому народному собранию предшествовала большая подготовительная работа. По всей стране проходили диалоговые площадки, где представители различных слоев населения и политических взглядов могли высказать свои предложения. Поэтому определенная тематика уже наработана. Каждый делегат ВНС будет иметь возможность высказать свое мнение, задать вопрос либо осветить проблему, которая волнует жителей его региона, - сказал Сергей Стельмашок. - Вносятся предложения по повышению инвестиционной привлекательности нашей страны, созданию новых производств и рабочих мест, формированию благоприятной деловой среды, упрощению процедуры налогообложения и сокращению количества налогов".

По мнению парламентария, одним из ключевых приоритетов программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку являются сильные регионы.

"Подход к каждой области планируется дифференцированным, исходя из расположения, промышленного и сельскохозяйственного потенциала, наличия квалифицированных трудовых ресурсов. Драйверами развития и внедрения такого подхода будут города с населением более 80 тыс. человек. Остальные города и населенные пункты будут стремиться к уровню развития более крупных соседей. Рост производительности труда и инновационная цифровая трансформация производств обеспечат развитие промышленного сектора. Биотехнологии и новые виды растениеводства позволят нарастить производство молока и мяса, а также их переработку. Создание государственных корпораций в различных областях деятельности будет способствовать развитию рынка труда в регионах, а в итоге улучшению качества жизни населения. При этом все населенные пункты будут обеспечены элементами благоприятной комфортной среды", - отметил он.

Сергей Стельмашок уверен, что реализация региональных программ в соответствии с решением ключевых задач программы социально-экономического развития страны в ближайшую пятилетку и непосредственное активное участие депутатского корпуса всех уровней в данном процессе позволит укрепить потенциал страны и социальную стабильность в обществе.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-