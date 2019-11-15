Повный: белорусы не узурпируют Великую Победу и празднуют ее вместе со всеми

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы не узурпируют Великую Победу - мы ее празднуем и будем праздновать вместе со всеми. Такое мнение журналистам перед началом концертной программы мастеров искусств "Во славу общей Победы!" в Храме-памятнике в честь Всех Святых высказал настоятель прихода протоиерей Федор Повный, передает корреспондент БЕЛТА.

Концертная программа организована во время акции "Во славу общей Победы!", посвященной 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Акция служит становлению исторической памяти и сохранению правды о войне.

"Мы показываем, что белорусы не узурпируют Великую Победу. Мы ее празднуем и будем праздновать вместе со всеми. В нашей земле лежат представители более 20 национальностей, которые защищали страну и вместе с которыми мы уничтожали фашизм, - сказал Федор Повный. - Сегодняшний вечер посвящен 75-летию - дате, особенно дорогой для всех белорусов, которую мы будем торжественно отмечать в мае следующего года. А также она может быть ответом на упреки в сторону Беларуси, которые раздавались в последнее время, что она пересматривает взгляды на Великую Победу, и одновременно ответом на сигнал об опасности, которую представляет собой беспамятство".

Протоирей особо подчеркнул, что Беларусь ощутила на себе всю тяжесть войны. "Великая Отечественная война катком прошла по белорусской земле. Беларусь стала свидетелем чудовищных расправ с партизанами и местными жителями, геноцида и холокоста. Наш миролюбивый народ брал оружие только по одному поводу - чтобы защищать свой малый уголок планеты, отведенный ему Богом для жизни. И каждый раз мы платили страшную цену за мир - жизни людей, - отметил Федор Повный. - Мы помним, как нам помогали восстанавливать разрушенные города и производства русские и украинцы, казахи и татары, армяне и молдаване, азербайджанцы и туркмены, и многие другие. Помним, как быстро вырастали дома, школы, заводы, как преображались города и поселки. Мы ценим вклад каждого народа в Победу и дорожим общей памятью".

По словам Федора Повного, в крипту храма-памятника будет привезена земля со всех захоронений Великой Отечественной войны Беларуси, а также мемориалов городов-героев и воинской славы России и других постсоветских стран. "Перед лицом этих немых свидетелей никто не посмеет исказить историю или обвинить наш народ в беспамятстве. Беларусь живет, пока хранят историю в своих сердцах ее жители, пока чтят память павших", - добавил он.

Зрителями сегодняшнего концерта стали ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий на территориях других государств. На мероприятие приглашены руководители органов госуправления, общественных организаций, главы дипломатических миссий, религиозных конфессий в Беларуси.

Министр образования Игорь Карпенко и заместитель министра информации Игорь Бузовский

Заместитель министра информации Игорь Бузовский и генеральный директор ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Луцкий

Организаторами концертной программы выступили Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Приход в честь Всех Святых города Минска Минской епархии Белорусской православной церкви.-0-

Фото Рамиля Насибулина