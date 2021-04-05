Повный: нам необходимо объединять усилия для достижения мира, единства и согласия

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нам необходимо объединять усилия для достижения мира, единства и согласия, заявил журналистам настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших протоиерей Федор Повный, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в храме-памятнике Федерация профсоюзов Беларуси и Белорусский республиканский союз молодежи дали старт совместному обучающему практикуму молодежного актива "Роль молодежи в формировании корпоративной среды".

"Сегодня, общаясь в храме с молодежью, я несколько раз употребил слово "кооперация". Почему в крипте храма-памятника становится необходимость и очевидность кооперации? Потому что вокруг нас в крипте находятся ниши, в них - земля. В этой земле были погребены тысячи солдат. И очень часто те события в нашем человеческом сознании представляют людей, которые жили в той давности, по-иному. Но на самом деле это не так. Ведь подумайте, в большинстве своем погибшие бойцы - это молодые люди до 25 лет. А многим было 18 или чуть больше. Они фактически ровесники тех, кто сегодня находился здесь, в храме, - сказал Федор Повный. - Я вспоминаю, как еще лет 20 назад их выжившие однополчане рассказывали и мне, и подрастающему поколению о войне. И их голос был защитой от фальсификации истории. Но их уже почти нет в живых. Зато есть вот эта земля, которая оставляет нам навечно молодыми павших воинов. В этом глубочайший смысл крипты храма-памятника. И забыть их жертву - это и хамство, и предательство. Они не рассуждали, как мы часто это делаем сегодня, - хороша или плоха была советская власть. Они понимали главное, что за ними - Родина. Каждый из них сделал свой выбор. Забыть их - по меньшей мере нечестно. Помнить - это наш долг".

Настоятель храма подчеркнул, 27 млн. советских людей погибли в Великую Отечественную войну. "И вот они все здесь в крипте храма-памятника, благодаря нашей памяти. А если к памяти приложить молитву, они будут помогать нам, - отметил он. - Мы через молитву кооперируемся с теми, о ком молимся. И многое, что для нас является часто непреодолимой преградой, с их небесной помощью разрешается и осуществляется. Это тот духовный опыт, который проверен поколениями. Важнейший урок крипты от тех, кто смотрит на нас из вечности, кто видит наши поступки и слышит наши мысли, - нам всем необходимо объединять усилия для достижения мира, единства и согласия. Это на самом деле очень хрупкие понятия. Это как хрустальная чаша в лампаде, как мерцающий маленький огонек, горение которого зависит от человека. Не поправил фитиль, не долил масло, и огонь погаснет через какое-то время".

Еще один урок крипты - хранить историческую правду. "Особенно сейчас, когда и нас, и русских делают виновниками всех войн, потому что мы были в составе СССР. Я говорю: не верьте, спуститесь в крипту, и вот оно, доказательство, перед всеми нами - это павшие защитники Отечества, а не оккупанты. Благодаря им, защитникам, - мы живем. Поэтому так необходимо беречь мир и защищать правду, - дополнил Федор Повный. - Еще один урок крипты - не следует забывать, что эта кооперация нужна не потом, а сейчас. Пусть всех нас таких разных объединяет служение Родине, народу, делу мира, вообще миру и любви, миру в душе прежде всего. И самый главный урок. Я вчера посмотрел по телевидению этот жуткий новостной ряд о предателях. Это предатели не в каком-то историческом прошлом, а в сегодняшнем дне. Как важно беречь честь смолоду. Как важно кооперироваться в добрых целях. Как важно защищать мир уже сейчас. Как важно делать все не только по совести, но и по правде".

Обучающий практикум молодежного актива проходит 5-7 апреля на базе молодежного образовательного центра ФПБ в Логойском районе. В его работе принимают участие более 70 молодежных лидеров - актив профсоюзных первичных организаций и союза молодежи учреждений высшего образования Беларуси. Для ребят подготовлена насыщенная программа, направленная на развитие компетенций командообразования. Особое внимание будет уделено гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

Проект ФПБ и БРСМ стал очередным шагом в реализации как трехстороннего соглашения, так и меморандума, подписанного по инициативе союза молодежи между общественными организациями патриотической направленности 22 марта в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.-0-

Фото БРСМ