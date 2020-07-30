Повный: национальная идея рождается изнутри народа

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная идея рождается изнутри народа. Такое мнение высказал протоиерей Федор Повный сегодня в программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я долго размышлял над национальной идеей, которая бы стала основой новой идеологии, и никак не мог ничего достойного предложить. Все звучало либо пошло, либо искусственно, либо пафосно. Со временем стало понятно: национальная идея рождается изнутри народа, из его запроса на новые ценности. Посмотрите, это правда, большая часть белорусов живет в старой ценностной парадигме с идеей равенства классов, дружбы народов, идеей власти, которая служит человеку труда. Она мыслит пространственными категориями того времени. У молодежи начала появляться новая система ценностей, так называемых либеральных. Но это уже не образ белоруса, а наднационального бездомного человека порой без совести, без убеждений. Но зато с большой потребительской корзиной. Однако этот новый тип никогда не сможет найти национальную идею, потому что не будет иметь нужды в национальном государстве", - сказал Федор Повный.

По его мнению, белорус - это человек верности, мужества и терпения, мира и сотрудничества, совести и труда. Для белоруса общественное важнее личного, а родина - это мать и кормилица. Это толерантный человек, хороший друг и товарищ, это верный семьянин, заботливый родитель, благодарный ребенок. "Наша цель - быть достойными предков, не отречься от этой милости по собственной глупости и гордости, считая себя неоцененными", - считает протоиерей.

Также нужно показывать пример своим детям. "Важно, чтобы дети видели в нас пример нелицемерного патриотизма, чтобы зажигались нашей верой в остров правды и света, которым видят нашу страну соседние народы. Нам нужно показывать детям нашу страну, музеи, мемориалы, ведущие предприятия, храмы. Мне кажется, было бы неплохо разработать кодекс чести белоруса, отражающий нашу традиционную ментальность. Хорошо бы, чтобы каждый ребенок, закончивший начальную школу и переходя в 5-й класс, давал обещание белоруса - обещание перед предками не позорить их, а преумножать их славу", - отметил он.

Высказался Федор Повный и по поводу свободы мысли в стране и понятия диктатуры. "Свобода мысли может быть на кухне, на личной странице в соцсетях, на санкционированном митинге, иначе вся страна превратится в грязную кухню. Вот только эта кухня будет в размере площадей наших чистых городов. Такое будущее нам готовят гордые тапочники. Они обмануты и пытаются обмануть нас, что они большинство. Но большинство не они, а те, кто честно трудится и учится, женится и рожает детей, ходит в церкви и костелы, мечети и синагоги, кто убирает урожай. Вот они думают о будущем страны, когда делают свой выбор, потому что в ней жить еще их детям. А что касается диктатуры, то такой режим никогда не будет давать бесплатное образование - ему выгодно растить легкоуправляемых людей. А у нас бесплатно в том числе обучают лучших айтишников в мире. Жаль только, что получив первую большую зарплату, многие начисто забывают, кто их учил, растил лечил. И искренне считают, что живут в стране подавления и страха. Пусть считают. Может их работодатель обязывает", - добавил протоиерей.

"Я вижу свою страну сильным суверенным государством, - заключил он. - Беларусь не боится говорить открыто о том, что думает, всему миру, делает то, что нужно ее народу, а не невидимой руке иного капитала. Беларусь, между прочим, входит в первую десятку стран мира по безопасности проживания. Я люблю страну, родину и пойду голосовать досрочно, потому что доверяю государству".-0-