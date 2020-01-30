30 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси повторное заболачивание торфяников проведено на более чем 60 тыс. га. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работы по заболачиванию продолжаются, в том числе по проекту ПРООН-ГЭФ "Ветландс". Реализован проект, поддержанный правительством Республики Корея и Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием: в 2018-2019 годах проведено повторное заболачивание двух осушенных торфяников в Чериковском и Костюковическом районах общей площадью более 1 тыс. га", - рассказал Андрей Кузьмич.

По его словам, в планах разработать электронную базу данных реестра торфяников, в которую можно будет включать детальную информацию по каждому из них. Опробовать подходы для функционирования такой базы планируется на примере Брестской области.

Заведующий сектором Научно-практического центра НАН по биоресурсам, научный координатор проекта ПРООН-ГЭФ "Ветландс" Александр Козулин обратил внимание, что повторное заболачивание имеет важное значение на региональном уровне, особенно при изменении климата. "К примеру, на Полесье из пяти лет три года засуха. Это серьезно влияет на сельское хозяйство, а осушенные территории ситуацию усугубляют, провоцируют торфяные пожары, которые наблюдаются ежегодно. Все это нарушает гидрологический режим", - отметил он.

Александр Козулин считает, что нужно использовать опыт международных проектов, чтобы в дальнейшем самим решать местные проблемы.

Ученый затронул и тему потери рыбных ресурсов, связанную с загрязнением озер, зарастанием нерестилищ, пойм рек. "Следующий проект Глобального экологического фонда будет направлен на экосистему естественных озер, а также решение такой проблемы, как зарыбление их карпом и карасем", - отметил он.

В декабре прошлого года в Беларуси принят закон "Об охране и использовании торфяников". -0-