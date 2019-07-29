Повторные конкурсы по передаче месторождений в концессию проведут в Беларуси

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года проведут повторные конкурсы по передаче месторождений в концессию, сообщил журналистам начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минприроды проводило в этом году конкурсы по передаче в концессию четырех объектов. Они закреплены постановлением Совета Министров за министерством. Это две нефтеперспективные площади Акуличская и Познякевичская, месторождения кварцевых песков Городное (Восточная залежь) и Южно-Оршанский нефтеперспективный участок. Можно сказать, что за 10 лет проведения конкурсов он состоялся впервые. К сожалению, с учетом того, что был ряд неточностей и не совсем были укомплектованы те документы, которые должны были поступить на конкурс от заинтересованных лиц, признался нерезультативным. Но у нас есть планы до конца года еще раз объявить и провести конкурсы", - сказал Василий Колб.

Всего в Беларуси для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов. "Вместе с тем по данным объектам облисполкомами, которые законом "О концессиях" определены концессионными органами, такие работы не проводятся, а одно Минприроды не может заниматься всеми объектами концессии", - отметил начальник главного управления.-0-