Повышение БПМ, пенсий и пособий на детей: изменения с 1 февраля

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ростом БПМ с 1 февраля в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат, сообщает Белта.

Новый размер БПМ

С 1 февраля по 30 апреля 2021 года в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br262,87. БПМ в среднем на душу населения повысился на 1,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го.

Для трудоспособного населения теперь он будет составлять - Br290,71, пенсионеров - Br199,17, студентов - Br252,94, детей в возрасте до трех лет - Br168,46, детей от 3 до 6 лет - Br232,93, детей от 6 до 18 лет - Br283,65.

Вырастут пенсии

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Так, ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале-апреле 2020 года для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br65,72, в возрасте от 75 до 80 лет - Br49,29. Надбавка для инвалидов I группы составит Br65,72, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br32,86.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br289,16, инвалидам с детства II группы - Br249,73, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br223,44, инвалидам III группы - Br197,15, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br131,44, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br210,3 до Br289,16.

В том числе теперь социальная пенсия назначается достигшим 60 лет матерям и 65 лет отцам, которые не менее 20 лет ухаживали за детьми-инвалидами, имевшими III или IV степень утраты здоровья и признанными впоследствии инвалидами с детства I группы. С 1 февраля размер социальной пенсии для таких родителей составит Br258,92. Читать далее

Повышается размер детских пособий

В Беларуси с 1 февраля также вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2628,7 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br3680,18 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере Br262,87, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br131,44.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br184,01, на других детей в семье - Br131,44. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br262,87 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br315,44 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br184,01.

Кроме того, с 1 февраля увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - в связи с ростом среднемесячной заработной платы. На первого ребенка размер пособия составит Br472,92, на второго и последующих детей - Br540,48, на ребенка-инвалида - Br608,04.

Размер этого пособия на первого ребенка составляет 35% от среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал; на второго и последующих детей - 40%; на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45%. Они перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы дважды в год: с 1 февраля и 1 августа.-0-