Повышение БПМ, пенсий и пособий на детей: изменения с 1 февраля

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 31 января 2021
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:17 Гусаков о передовых позициях белорусской науки и важных для страны проектах Общество
10:05 В бюджете Минска на этот год предусмотрен Br1 млн для развития предпринимательства Регионы
09:56 Чемпион и призеры определятся на гандбольном чемпионате мира Спорт
09:36 В нескольких домах Молодечно из-за порыва трубопровода не было холодной воды Регионы
09:27 В Орше при пожаре в частном доме погиб мужчина, его жена с ожогами госпитализирована Происшествия
09:21 Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне Спорт
09:18 В Минске при пожаре в хозпостройке погиб сын владельца Происшествия
09:14 Говорцова и Якшич проиграли в финале теннисного турнира в США Спорт
09:12 31 января – День без интернета в архивных фотографиях БЕЛТА Общество
09:08 Три человека пострадали в ДТП на МКАД, виновник скрылся Происшествия
09:05 Повышение БПМ, пенсий и пособий на детей: изменения с 1 февраля Общество
09:00 Лукашенко: белорусские ученые помогают выстраивать интеллектуальную экономику будущего Президент
00:23 В Париже полиция применила водометы против участников акции протеста В мире
30.01.21
30.01.21 23:38 Более 500 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире
30.01.21 23:07 Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли обуховский "Легион" в матче чемпионата Беларуси Спорт
30.01.21 22:43 Белоруска Анна Нифонтова заняла шестое место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене Спорт
30.01.21 22:29 В Великобритании 70-метровому геоглифу пририсовали медицинскую маску В мире
30.01.21 21:55 Волейболистки "Минчанки" уступили "Тулице" в матче российской суперлиги Спорт
30.01.21 21:20 Хоккеисты минской "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси Спорт
30.01.21 20:56 В Хорватии мужчина убил четырех человек - его разыскивает полиция В мире
30.01.21 20:06 Белорус Макар Митрофанов занял четвертое место на этапе КМ по лыжной акробатике в "Раубичах" Спорт
30.01.21 19:58 Белорусская фристайлистка Анна Гуськова заняла четвертое место на этапе КМ в "Раубичах" Спорт
30.01.21 19:46 Канада ужесточила правила въезда в страну В мире
30.01.21 18:59 Белорус Макар Митрофанов квалифицировался в финал КМ по лыжной акробатике в "Раубичах" Спорт
30.01.21 18:51 В Испании против антиковидных ограничений протестуют работники ресторанов и отелей В мире
30.01.21 18:04 Две белорусские фристайлистки преодолели квалификацию на этапе КМ в "Раубичах" Спорт
30.01.21 17:58 В Беларуси разработали персональный рециркулятор для обеззараживания воздуха Технологии
30.01.21 17:47 Сообщение о минировании метро, вокзала и торговых центров в Минске не подтвердилось Регионы
30.01.21 17:44 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ Спорт
30.01.21 17:39 БЖД за пять лет увеличила грузооборот на 4% Экономика
Все новости
Все новости
Общество
31 января 2021, 09:05

Повышение БПМ, пенсий и пособий на детей: изменения с 1 февраля

Фото из архива
Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ростом БПМ с 1 февраля в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат, сообщает Белта.

Новый размер БПМ

С 1 февраля по 30 апреля 2021 года в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br262,87. БПМ в среднем на душу населения повысился на 1,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021-го.

Для трудоспособного населения теперь он будет составлять - Br290,71, пенсионеров - Br199,17, студентов - Br252,94, детей в возрасте до трех лет - Br168,46, детей от 3 до 6 лет - Br232,93, детей от 6 до 18 лет - Br283,65.

Вырастут пенсии

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

Так, ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале-апреле 2020 года для людей в возрасте 80 лет и старше составит Br65,72, в возрасте от 75 до 80 лет - Br49,29. Надбавка для инвалидов I группы составит Br65,72, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br32,86.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br289,16, инвалидам с детства II группы - Br249,73, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br223,44, инвалидам III группы - Br197,15, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br131,44, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br210,3 до Br289,16.

В том числе теперь социальная пенсия назначается достигшим 60 лет матерям и 65 лет отцам, которые не менее 20 лет ухаживали за детьми-инвалидами, имевшими III или IV степень утраты здоровья и признанными впоследствии инвалидами с детства I группы. С 1 февраля размер социальной пенсии для таких родителей составит Br258,92. Читать далее

Повышается размер детских пособий

В Беларуси с 1 февраля также вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2628,7 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br3680,18 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля будет выплачиваться в размере Br262,87, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br131,44.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br184,01, на других детей в семье - Br131,44. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br262,87 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br315,44 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br184,01.

Кроме того, с 1 февраля увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет - в связи с ростом среднемесячной заработной платы. На первого ребенка размер пособия составит Br472,92, на второго и последующих детей - Br540,48, на ребенка-инвалида - Br608,04.

Размер этого пособия на первого ребенка составляет 35% от среднемесячной зарплаты работников в республике за квартал; на второго и последующих детей - 40%; на ребенка-инвалида независимо от очередности его рождения - 45%. Они перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы дважды в год: с 1 февраля и 1 августа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БПМ дети пенсии пенсионеры
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Гусаков о передовых позициях белорусской науки и важных для страны проектах
Минский детский сад № 359 (Воспитатель Геннадий Зикрацкий), 1984 год 31 января – День без интернета в архивных фотографиях БЕЛТА
Фото из архива Белорусские ученые разрабатывают методики лечения травм мозга с помощью стволовых клеток
Анатолий Исаченко. Фото из архива Исаченко: прямые телефонные линии позволяют слышать каждого
Фото из архива БЖД планирует до 2023 года завершить проект по развитию перевозок между Минском и городами-спутниками
Фото из архива Литовские пункты пропуска работают в штатном режиме, сбой устранен - ГПК
Главное
Фото из архива Повышение БПМ, пенсий и пособий на детей: изменения с 1 февраля
Реабилитация после COVID-19: как восстанавливают пациентов - репортаж из Аксаковщины
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1852 пациента с COVID-19, выписаны 2100
ФОТОФАКТ: "Горячий фест" прошел в Могилеве
Топ-новости
Лукашенко: белорусские ученые помогают выстраивать интеллектуальную экономику будущего
31 января – День без интернета в архивных фотографиях БЕЛТА
Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне
В бюджете Минска на этот год предусмотрен Br1 млн для развития предпринимательства
ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина
Совмин скорректировал порядок стимулирующих и компенсирующих выплат работникам некоторых центров
Исаченко: прямые телефонные линии позволяют слышать каждого
БЖД планирует до 2023 года завершить проект по развитию перевозок между Минском и городами-спутниками
На субсидии предпринимателям из бюджета Минска в 2021 году направят Br1 млн
Национальные стандарты зеленого строительства планируют разработать и внедрить в Беларуси
ФОТОФАКТ: Открытый Кубок Беларуси по современному пятиборью в Гомеле
Кочанова: на Всебелорусском народном собрании нас ожидает интересный деловой разговор
Поддержка науки необходима для того, чтобы отвечать на современные вызовы - Крутой
Перечень безрецептурных лекарств временно расширен
Студентка БГУ: диалог с Президентом был открытым и интересным
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.