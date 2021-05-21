Повышение эффективности деятельности организаций в условиях современной экономики обсудят в БГУ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Повышение эффективности деятельности организации в условиях современной экономики" пройдет 28-29 мая в БГУ. Мероприятие предполагает очно-дистанционное участие. Открытие форума состоится онлайн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Двухдневная программа конференции включает лекции, доклады и дискуссии преподавателей и представителей Института бизнеса БГУ, Министерства финансов Беларуси, Уральского федерального университета (Россия), Флорентийского государственного университета (Италия).

Работа конференции запланирована в пяти секциях: "Управление персоналом в организации: модели, технологии, инновации", "Управление финансами: стратегии, новые инструменты, инвестиции", "Управление маркетингом и логистическими системами", "Цифровая трансформация бизнеса и проектирование сложных интегрированных систем", "Менеджмент и бизнес-администрирование". Доклады будут посвящены визуализации информации при решении сложных задач, движущим силам и вызовам в управлении финансами и инвестициями, изменениям в бизнесе и высшем образовании после пандемии.

"Для участия приглашаются магистранты, аспиранты, преподаватели, ученые, а также экономисты и представители бизнес-сообщества. Заявку необходимо отправить по 27 мая по электронному адресу intconfsbbsu@gmail.com с пометкой "Конференция_май_2021", - рассказали в вузе.

Итогом масштабного бизнес-форума станет издание сборника материалов. Организатор - Институт бизнеса БГУ.-0-