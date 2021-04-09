Повышение температуры поспособствует просыханию и прогреванию верхнего слоя почвы - Белгидромет

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение температурного режима будет способствовать просыханию и прогреванию верхнего слоя почвы, что позволит увеличить темпы проведения полевых работ и сева яровых культур, особенно в северо-восточной части страны, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По последним данным наблюдений, в северо-восточной части Беларуси и некоторых центральных районах сохраняется переувлажнение почвы, что затрудняет проведение полевых работ. На остальной территории республики верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии. Средняя температура верхнего слоя почвы понизилась и составляет плюс 2-4, в Брестской области - плюс 4-6 градусов.

"В ближайшие дни ожидается улучшение агрометеорологической обстановки. Повышение температурного режима будет способствовать просыханию и прогреванию верхнего слоя почвы, что позволит увеличить темпы проведения полевых работ и сева яровых культур, особенно в северо-восточной части страны. Активизируется вегетация озимых зерновых культур, озимого рапса, многолетних трав", - рассказали в Белгидромете.-0-

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