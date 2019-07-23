Повышенная опасность пропаганды нацизма обусловила введение уголовной ответственности - МВД

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма обусловлено повышенной опасностью подобной деятельности. Такой комментарий размещен на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Новый закон предусматривает уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма. Это позволит привлекать к ответственности тех лиц, которые публично одобряют нацизм или отрицают преступления нацистского режима, либо прославляют и оправдывают нацистских преступников и их пособников, - отметил начальник управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич. - Введение уголовной ответственности обусловлено повышенной опасностью деятельности этих людей, поскольку они преследуют цели изменить сознание людей, подменить их ценностные ориентиры, сформировать в них чувство социальной вражды и ненависти".

По его словам, началом инициативы МВД по борьбе с пропагандой нацизма послужило возмущение простых людей, перед которыми "все чаще стали красоваться своими фашистскими татуировками и приветствиями некоторые личности, и эти происшествия стали достоянием широкой общественности". "При этом в интернете стали распространяться псевдоисторические публикации, которые искажают события прошлого, оправдывают нацистских преступников и их пособников, одобряют их ужасающие преступления", - обратил внимание представитель МВД.

Как сообщалось, Президент подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Предусматривается сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). Кроме того, законом в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, устанавливается уголовная ответственность за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды. Вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.-0-