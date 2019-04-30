Пожар на Ровенской АЭС не повлиял на радиационную обстановку в Беларуси - Белгидромет

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на Ровенской АЭС в Украине не повлиял на радиационную обстановку в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На Ровенской АЭС вечером 29 апреля произошло возгорание трансформатора. Пожар был ликвидирован в течение часа. По международной шкале оценки ядерных событий INES, инцидент классифицирован как "ноль/вне шкалы", то есть он не мог вызвать поступление радиоактивных веществ в окружающую среду.
"Радиационная обстановка 29 и 30 апреля на территории Брестской и Гомельской областей, как и в целом по стране, остается стабильной. По данным стационарных пунктов наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха и пунктов измерения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, превышений установившихся многолетних значений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В Белгидромете подчеркнули, что радиационный фон на территории Беларуси находится под постоянным контролем.-0-
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