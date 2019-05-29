Пожарное депо в парке "Великий камень" откроют 4 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 4 июня пройдет торжественное открытие пожарного депо. Новое аварийно-спасательное подразделение предназначено защищать объекты парка, а также расположенные рядом населенные пункты. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Участие в открытии примет первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев, главный исполнительный директор компании по развитию парка "Великий камень" Ху Чжэн.

"Индустриальный парк намерен развивать сотрудничество с МЧС и в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. Так, обсуждается возможность создания на базе "Великого камня" белорусско-китайского центра международного сотрудничества в области безопасности на производстве", - проинформировали в областном управлении МЧС.

Создание центра послужит толчком для развития инноваций в сфере безопасности. "Основными направлениями деятельности центра может стать обучение специалистов всех уровней, работающих в "Великом камне", вопросам безопасности, реализация проектов по формированию культуры безопасности жизнедеятельности, разработка современных оборудования, систем и технологий безопасности, которые будут производиться в парке", - пояснили в областном управлении.-0-