29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожары в Беларуси с начала года затронули более 1,2 тыс. га леса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежедневно на территории лесного фонда регистрируются случаи лесных пожаров, основной причиной которых является переход огня при выжигании растительности на землях иных категорий. Рост пожарной опасности в лесах также обусловлен дефицитом влаги и сильным порывистым ветром, - сказал Валентин Шатравко. - По состоянию на 29 апреля в лесном фонде Минлесхоза зарегистрировано 296 случаев лесных пожаров на общей площади 1210,7 га. Я хотел бы отметить, что здесь отсутствует информация о лесных пожарах в Полесском, Гродненском и Наровлянском лесхозах, в связи с тем, что там идет сейчас уточнение площадей, которые повреждены пожаром. До конца этой недели информация будет".

Для борьбы с пожарами в системе Минлесхоза имеются 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов пожарного инвентаря. Используются 545 пожарных авто, а также более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1800 мотопомп и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей. Также для раннего обнаружения лесных пожаров существует сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт. Из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения - камеры передают картинку на компьютер, лесной охране не надо подниматься на вышки.

Лесхозы ежегодно обновляют парк техники. "За 2016-2018 годы закуплено 39 пожарных автомобилей и машин повышенной проходимости, поставлено на вооружение 85 пожарных авто МЧС и 20 машин ГТМУ на гусеничном шасси - это высокопроходимая техника от Министерства обороны. Хотел бы отметить, что при тушении в Полесском лесхозе только благодаря вот этой технике удалось локализовать пожар. Потому что никакая другая техника по Ольманским болотам не идет", - сообщил Валентин Шатравко.

Он также остановился на причинах возникновения крупных лесных пожаров 22-24 апреля. Среди них в четырех случаях это трансграничные лесные пожары, перешедшие с территории Украины, - затронуты были Полесский и Столинский лесхозы. "Переход огня с территории военных полигонов - 5 случаев, Гродненский лесхоз, Ивацевичский, Пуховичский, Борисовский и Боровлянский. Переход огня с территории населенного пункта в лесной фонд - Наровлянский лесхоз", - проинформировал первый замминистра.

Он напомнил, что 25-26 апреля установился 4 класс пожарной опасности. В связи с этим во всех районах страны был введен запрет на посещение лесов. "Также введен усиленный режим охраны их от пожаров, круглосуточные дежурства в лесхозах, усилено патрулирование лесов. Обеспечена полная готовность пожарных команд и бригад к выезду на ликвидацию в течение 10 минут, - сказал Валентин Шатравко. - Эти меры позволили стабилизировать ситуацию. И за два прошедших выходных в лесном фонде отмечено 15 случаев лесных пожаров на площади 8,9 га".

"Прошли дожди, но, к сожалению, не везде. Поэтому пожарная опасность сохраняется и на нынешней неделе. Мы уже начали отрабатывать вопросы о снятии запрета в районах, где класс пожарной опасности понизился. Если прошли хорошие дожди и нет необходимости в ограничении посещения лесов, то его оперативно снимают", - отметил Валентин Шатравко.

Патрулирует леса с воздуха авиация МЧС по 17 согласованным с Минлесхозам маршрутам. Ведется и наземное патрулирование. Беспилотники Минлесхоз использует для отслеживания границ пожаров и определения их площадей.

В выходные специалисты провели более 800 рейдов в лесах страны. Привлечены к ответственности 69 нарушителей за посещение лесов в период запрета.-0-