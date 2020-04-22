Пожары в зоне отчуждения ЧАЭС негативных последствий для здоровья не несут - МЧС

22 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Пожары в украинской зоне отчуждения Чернобыльской АЭС негативных последствий для здоровья белорусов не несут. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Радионуклиды на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях в малых количествах распределены на большой площади, часть их ушла вглубь почвы, поэтому с загрязненных площадей, объятых пожаром, высвобождается мизерное количество радионуклидов, которые в основном тут же опадают с продуктами горения. То количество радионуклидов, которое переносится с воздушными массами в результате пожаров, по своему влиянию соответствует статистической погрешности. Здесь однозначно можно сказать, что пожары в украинской зоне отчуждения ЧАЭС с радиологической точки зрения негативных последствий для здоровья населения Беларуси не несут", - отметил начальник департамента.

В настоящее время, по информации Сергея Шпарло, в связи с этими пожарами ведется усиленный радиационный контроль на научной станции Масаны, расположенной на границе с Украиной. "За все время радиационного контроля повышения уровня радиации над сложившимися среднегодовыми уровнями выявлено не было", - подчеркнул он.-0-