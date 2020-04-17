Пожертвовать волонтерам БОКК маски, перчатки, антисептики теперь можно с помощью видео

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста запускает новый канал сбора средств для тех, кто оказывает помощь пожилым людям на дому, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Пожертвование можно сделать во время просмотра видеоролика (https://oyper.com/#charity). Достаточно кликнуть на изображение того, что бы вы хотели передать волонтеру, медицинской сестре милосердия или соцработнику. Маска, перчатки, антисептик - все это необходимо им для того, чтобы защитить себя и своих подопечных. Цены на средства индивидуальной защиты в видео ориентировочные", - отметили в Красном Кресте.

Благодаря спонсорской помощи уже куплено 6,1 тыс. дезинфицирующих салфеток, 10,5 тыс. л антисептика, более 212,5 тыс. перчаток, 16,4 тыс. масок и 18,4 тыс. иных средств индивидуальной защиты (медицинские комбинезоны, фартуки, нарукавники, бахилы). Но потребность в этих предметах все еще сохраняется.

Нестандартный проект по сбору средств стал примером партнерства государства, национальных и международных общественных организаций и бизнеса, которое возникло в ответ на те вызовы, которые стоят сейчас перед обществом. В нем поучаствовал не только Белорусский Красный Крест, но IT компания Oyper, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и телеканалы.

В Беларуси организована система помощи одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и людям с инвалидностью, оказавшимся в вынужденной самоизоляции. По данным Министерства труда и социальной защиты, на 1 апреля в поддержке нуждаются 870 тыс. таких граждан, из которых у 167 тыс. нет близких. Заботу о них берут на себя 15 тыс. социальных работников, 1316 волонтеров БОКК, молодые помощники из БРСМ.

С 1 по 10 апреля добровольцы Красного Креста доставили рецепты на дом по 996 запросам, продукты - по 821 запросу и еще помогли по 645 запросам, касающимся иных потребностей (покупка лекарств, оплата коммунальных услуг и т.д.). Даже в непростой эпидситуации продолжает работать и медико-социальная служба БОКК "Дапамога": на хрупких плечах медицинских сестер милосердия забота о 1,5 тыс. подопечных, которые не могут позаботиться о себе сами.-0-