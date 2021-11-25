Пожертвовать жизнью ради спасения других могли только люди, любящие жизнь: сослуживцы вспоминают Героев

25 ноября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Накануне летчикам Андрею Ничипорчику и Никите Куконенко указом Президента посмертно присвоено звание "Герой Беларуси". Они удостоены его за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Корреспонденты БЕЛТА пообщались с сослуживцами погибших в мае летчиков, узнали, как они встретили новость о такой высокой награде, а также услышали их воспоминания о товарищах.

Командир 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы гвардии полковник Александр Кривец:

- Обоих обучал в свое время, выполнял полеты. С Никитой летал, когда он еще был курсантом. В жизни Андрей и Никита были улыбающимся людьми и мастерами своего дела. Андрей - профессионал высокого уровня как инструктор. Никита за короткий промежуток службы тоже проявил себя хорошим офицером и летчиком. Пожертвовать своей жизнью ради спасения других могли только люди, любящие жизнь. Мы сразу считали поведение экипажа геройским. И они оценены по достоинству. Искренне уверен, что они не смогли бы поступить иначе. Весь наш состав принял присвоение звания Героев Беларуси Андрею и Никите с гордостью за ребят и болью в душе, так как есть приставка посмертно.

Старший летчик учебно-боевой авиационной эскадрильи самолетов Як-130 гвардии старший лейтенант Антон Ганевич:

- С Никитой мы дружили со второго курса: вместе проходили практику. Всегда помогали друг другу в быту, делились хитростями. У нас сложились теплые взаимоотношения. Это был очень общительный человек. С Андреем познакомился на практике. Это был мастер своего дела. Когда увидел, как он крутит пилотаж, серьезно впечатлился. Это был человек с большим опытом, целеустремленный: хотел летать, учить других. Очень открытый человек. И Андрей, и Никита - оба были говорливые, веселые. В плохую погоду могли поднять любому настроение. Поэтому ребят очень сильно не хватает.

Новость о гибели Андрея и Никиты стала для меня ледяной стрелой через голову. Но их действия были такими, какими должны быть чисто по-человечески. Такому нигде не учат. То, что они пожертвовали жизнями, доказало, что у нас служат люди не с каменными сердцами. Новость о присвоении им звания Героев Беларуси воспринял с теплотой в душе. Они совершили настоящий подвиг.

Заместитель командира учебно-боевого звена учебно-боевой авиационной эскадрильи гвардии старший лейтенант Дмитрий Антыменюк:

- Андрей Ничипорчик был моим инструктором и научил всему тому, что я умею. У нас, с одной стороны, были отношения "начальник - подчиненный", потому что я должен был во всем слушаться, а с другой - как отец и сын, так этот человек тоже тебя всему учит. Он был отзывчивым и мог найти подход к любому. С Никитой мы вместе учились, дружили. С таким добродушным парнем невозможно было не сдружиться. Своей улыбкой он мог рассеять любую будничную грусть. От одного взгляда на него самому хотелось улыбнуться. Их очень не хватает.

Когда узнал, что произошло, почувствовал дикое опустошение и грусть, как при потере близкого человека. Через время, когда эмоции улеглись, осталась боль от утраты. Их поступок правильный и единственно верный. Хотя не каждый может поставить на кон свою жизнь, чтобы спасти других. Мы были уверены, что их признают Героями Беларуси и их имена будут увековечены в истории. Не хотелось, чтобы о них забыли. Никита Куконенко и Андрей Ничипорчик - мужественные люди.

19 мая во время учебно-тренировочного полета под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко. От момента возникновения аварийной ситуации до падения самолета прошло чуть более минуты. В этих условиях неимоверными усилиями на высоте около 50 м экипажу удалось стабилизировать направление полета и направить Як-130 в единственную точку, которая была вне жилых построек.-0-

Фото Максима Гучека