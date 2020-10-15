Пожилые, женщины и дети не должны быть втянуты в акции протеста - Смоляк

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилые, женщины и дети не должны быть втянуты в акции протеста. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Алла Смоляк.

"Пожилые получают пенсии, государство делает все возможное, помогая им, увеличивая эти пенсии. Я уже не говорю про медобеспечение. Инвалиды I и II группы получают дополнительные социальные гарантии, - сказала Алла Смоляк. - А женщина - это хранительница очага. И прикрываться детьми - это самое плохое, что можно придумать женщине. Безусловно, в любых конфликтах никогда не должны участвовать дети. Родители, мама и папа, в первую очередь отвечают за своего ребенка. И ни в коем случае они не должны подвергать его опасности".

Сенатор подчеркнула: втягивание детей в акции протеста делается умышленно. "Поэтому нужно ужесточить ответственность родителей, которые берут с собой несовершеннолетних детей на эти протесты. Тогда, может быть, мама задумается, идти ли ей вообще", - отметила она.-0-