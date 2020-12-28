Пожилым людям следует воздержаться от приема гостей на праздники - геронтолог

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилым людям лучше воздержаться от приема гостей на праздники, а для поздравления и общения можно использовать дистанционные средства связи. Такая информация размещена на сайте Минздрава со ссылкой на главного внештатного специалиста по геронтологии Минздрава Людмилу Жилевич.

В новогодние и рождественские праздники нежелательно собираться большими компаниями для празднования. Пожилым рекомендуется встретить праздник с теми, с кем они и сейчас контактируют. По возможности следует отказаться от поездок, а при передвижении на большие расстояния - использовать личный транспорт.

Родственникам нужно убедить пожилого человека провести праздники дома. "Если вы пришли в гости к пожилому человеку или пригласили его к себе, вы должны быть уверены, что не инфицированы вирусом. Позаботьтесь об антисептиках для обработки рук и масках", - отметила Людмила Жилевич.

Кроме того, пожилым людям не следует без крайней необходимости посещать общественные места: магазин, кафе, рестораны, концерты. Родственники, друзья или социальные службы могут привезти им продукты, лекарства, корм для домашних животных, настроить мессенджеры в телефонах или домашних компьютерах для связи с дорогими людьми.

Если пожилой человек все же решил участвовать в праздничных мероприятиях на улице, в общественных местах, нужно по возможности избегать контактов с другими или соблюдать дистанцию не менее 1,5 - 2 м.

Если в доме есть люди с признаками простудного заболевания, следует попросить их соблюдать некоторые меры предосторожности: носить маску, пользоваться отдельной посудой, гигиеническими принадлежностями (полотенце, расческа и т.д.), соблюдать изоляционный режим в отдельной комнате. Не обязательно выходить к общему столу.

"Если проводите праздники в одиночестве, не ограничивайте себя в общении по телефону или через интернет: общайтесь с родственниками, друзьями, знакомыми и соседями дистанционно. Занимайтесь приятной деятельностью: читайте книги, рисуйте, вяжите, разгадывайте кроссворды, головоломки и рассматривайте фотоальбомы, пишите поздравительные письма", - советует главный внештатный специалист по геронтологии.-0-