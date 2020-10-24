Пожилым людям в связи с COVID-19 рекомендуется сократить контакты - врач

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилым людям в связи с COVID-19 рекомендуется сократить свои контакты, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Министерства здравоохранения Людмила Жилевич.

Пожилые люди больше всего подвержены влиянию различных инфекций. "И это, конечно, очень опасно, поскольку у них чаще развиваются осложнения, связанные с основными заболеваниями", - сказала Людмила Жилевич.

Руководитель геронтологического центра рекомендует пожилым людям по возможности на этот период, когда настолько распространена инфекция COVID-19, максимально ограничить свои контакты. "Нужно быть осторожными и оберегаться от инфекционного заражения, что крайне важно для сохранения здоровья и стабильного состояния. Даже общаясь с кем-то из своих близких или друзей, необходимо носить маску", - подчеркнула она.

Для поддержания формы во время временной самоизоляции полезны ежедневные физические упражнения. "Иммунная система, особенно у пожилого человека, при низкой физической активности начинает хуже работать. Ухудшается состояние органов пищеварения, падает настроение, появляется склонность к депрессиям - все это в совокупности влияет на иммунитет. Умеренные физические упражнения, позитивные мысли и эмоции способствуют активизации иммунной системы для защиты организма от любой инфекции", - отметила Людмила Жилевич.

Кроме того, рекомендуется соблюдать все меры гигиены, снижая тем самым вероятность заражения.

Как ранее отмечали специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в группе высокого риска по COVID-19 также люди любого возраста, имеющие хронические заболевания (болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, бронхиальная астма, онкологические заболевания). Медики советуют им не выходить из дома, если в этом нет особой надобности (поездка на работу, покупка продуктов питания и лекарств, получение медицинских и других жизненно важных услуг). В этот период не стоит принимать гостей у себя дома. В обеспечении бытовых потребностей лучше попросить помощи у родных и знакомых. Выходя из дома в ситуациях, когда это действительно необходимо, медики советуют соблюдать социальную дистанцию (1,5 м друг от друга). Кроме того, нужно как можно чаще мыть руки с мылом, а если нет такой возможности, использовать средство для дезинфекции или антисептическое средство. Крайне важно соблюдать респираторный этикет.-0-