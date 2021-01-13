Пожилым людям зимой рекомендуется использовать трость - врач

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилым людям зимой рекомендуется использовать трость, рассказал исполняющий обязанности заведующего приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич, сообщает БЕЛТА.

"Пожилым людям рекомендовано не стесняться ходить с тростью, это третья точка опоры. И в случае падения с ее помощью всегда можно нащупать более или менее устойчивую поверхность, опереться", - отметил Андрей Ярошевич. По его словам, падение на улице для пожилого человека связано с рядом возрастных факторов, причем травмируются такие люди, как правило, серьезнее, чем молодежь. Большой процент травм связан с повреждением именно тазобедренных суставов.

На улице у пожилого человека по возможности вторая рука, не занятая тростью, должна быть свободной. В этом случае можно отбросить руку в сторону, противоположную падению, и тем самым сохранить равновесие. "В лучшем случае пусть в одной руке будет трость, а в другой тележка, куда человек положит все необходимое и с которой будет передвигаться", - порекомендовал медик.

Во избежание травм крайне важно одеваться по погоде. В зимний период одежда не должна стеснять движений, заметил он. Предпочтительно носить обувь с широкой подошвой. Важно выбирать безопасные маршруты. Пусть они будут в два раза длиннее, зато в 10 раз безопаснее, добавил Андрей Ярошевич. Особенно внимательными нужно быть при выходе из подъезда: на ступеньках зачастую образуется наледь.

За 2019 год в общей сложности были травмированы 700 835 человек. Причины травм у детей распределены следующим образом: на бытовой травматизм пришлось 52%, уличные травмы - 35%, школьные - 2,7%, спортивные - 6,4%.

Ведущий научный сотрудник лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга РНПЦ травматологии и ортопедии Дмитрий Тесаков добавил, что, несмотря на рост числа пострадавших, тяжесть травм и уровень инвалидизированности не возросли. Прирост данных о детском травматизме он связал, в частности, с активным страхованием. "Люди озабочены состоянием здоровья, страхуют себя, своих детей. И любое повреждение, даже незначительное, может быть страховым случаем", - сказал он. В целом же сегодня население стало внимательнее относиться к своему здоровью, поэтому люди чаще обращаются к медикам.-0-