"Практически воздушное пиратство" - МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал БЕЛТА информацию о том, что рейс авиакомпании "Белавиа" Минск - Барселона сегодня развернули в воздухе.

"Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство. Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы, прежде всего Франции, уже во время полета закрывают пространство. Борт в результате вынужден летать по кругу. Разумеется, заранее никто не предупреждал", - отметил официальный представитель МИД.

"Просто поражает холодное игнорирование интересов находящихся на борту людей, их безопасности. Они-то в чем виноваты? Если случится внештатная ситуация, лица, принимавшие такое решение, понесут ответственность?" - подчеркнул Анатолий Глаз.

Он также отметил, что это не говоря о том, что людей просто лишают возможности добраться до места назначения, а большинство пассажиров на борту - граждане стран ЕС. "Надо понимать, что Францию и остальных эти "незначительные" проблемы своих соотечественников и тем более граждан Беларуси не сильно заботят. Прискорбно, что именно такие реальные действия стоят за благовидными мантрами ЕС о "приоритете мобильности" в Европе", - заметил пресс-секретарь МИД.

Анатолий Глаз напомнил, что ежегодно в Испанию летом по программам оздоровления рейсами "Белавиа" прилетало около 1 тыс. детей. "Полагаю, что французское правительство их тоже готово принести в жертву "высоким" идеалам и своим политическим амбициям?" - обозначил он вопрос.

Что касается международного права, то, по словам пресс-секретаря, это прямое нарушение его норм. Так, статья 87 Чикагской конвенции устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО. "Насколько нам известно, никаких подобных решений совет не принимал", - заявил официальный представитель белорусского МИД.

Анатолий Глаз обратил внимание и на нравственный аспект: "Всем ведь понятно, что авиапредприятие, коммерческий перевозчик, в принципе, ничего не нарушало и к политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы".

Пресс-секретарь выразил слова поддержки и пожелал удачи пассажирам рейса, которые терпят такие неудобства в результате указанного шага отдельных стран ЕС. "Всем очевидно, что белорусский авиаперевозчик приложил максимум усилий, чтобы, как всегда, выполнить свои обязательства на высоком, качественном уровне. Однако произошедшее уж точно не его вина", - резюмировал он.-0-