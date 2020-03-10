Практический и учебный центр судебной психиатрии открылся в Минске

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практический и учебный центр судебной психиатрии центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз открылся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед и заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс

В торжественной церемонии приняли участие председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед, заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов.

"Особенность центра в том, что в этих стенах собраны лучшие специалисты в области судебной психологии, культурологии, психиатрии со всей республики, - сказал Андрей Швед. - Здесь внедрены и применяются лучшие мировые научно обоснованные методики. В совокупности это все позволяет с вероятностью близкой к 100% установить все обстоятельства совершения в отношении ребенка насильственных и иных противоправных действий. В некоторых случаях мы выясняем у детей обстоятельства, связанные в том числе с тем, что они стали свидетелями совершенных преступлений. На сегодняшний день центр является самой современной учебной базой для будущих судебных экспертов данного профиля. Открытие уникального центра по производству комплекса судебных экспертиз по делам о насилии в отношении детей стало возможным благодаря поддержке главы государства".

Одним из основных условий максимальной эффективности работы судебных экспертов с детьми является создание для них дружественной, комфортной обстановки. "Нужно понимать, что они пережили очень сложный период в жизни. Мы обязаны создать такие условия, чтобы ребенок второй раз не перенес стресс, связанный с воспоминанием о совершенном в отношении него насилии. В центре созданы необходимые условия для того, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Функционально центр делится на две структуры: одна - для проживания ребенка с родителями, другая - для его работы со специалистами", - отметил председатель Госкомитета.

Основной упор сделан на использовании современных методик и передовых наработок отечественных экспертов в области судебной психиатрии, психологии и психофизиологии, которые во многом не имеют аналогов за рубежом. Для снижения уровня тревоги, беспокойства, риска повторной травматизации ребенка опросы проводятся высококвалифицированными судебными экспертами-психологами, прошедшими соответствующую подготовку, в комфортной обстановке в специально оборудованной комнате с использованием видеофиксации.

В центре также будут проводиться судебные экспертизы материалов по делам о распространении порнографии, в том числе детской, психофизиологические экспертизы, экспертизы по гражданским делам о лишении дееспособности и другие. Центр станет уникальной учебной базой для будущих судебных экспертов, психиатров и психологов.

Ранее на месте комплекса располагалось учреждение образования, которое было закрыто на реконструкцию задолго до образования Государственного комитета судебных экспертиз. В 2011 году начата реконструкция комплекса, которую неоднократно приостанавливали. Благодаря решению главы государства в 2015 году были выделены дополнительные средства для проведения первоочередных общестроительных работ, а в последующем обеспечено необходимое финансирование из резервного фонда Президента.-0-

Фото Андрея Покумейко