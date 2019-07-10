Практику борьбы с коррупцией в странах СНГ обсудят 11 июля в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятое заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции состоится 11 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники встречи обсудят десять вопросов, среди которых практика борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов, представление интересов Межгоссовета на восьмой сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции в декабре в Абу-Даби.

Кроме того, члены Межгоссовета подведут итоги выполнения решений предыдущего заседания, оценят реализацию Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью и Концепции сотрудничества стран Содружества в противодействии коррупции. На заседании также будут обсуждаться международный молодежный конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!", ряд других вопросов.

Планируется, что участие в заседании примут главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.

Межгосударственный совет по противодействию коррупции был образован в 2013 году. Его членами являются руководители уполномоченных компетентных или специализированных органов стран Содружества в сфере противодействия коррупции. Задачи совета - определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер противодействия коррупции, оценка выполнения антикоррупционных обязательств государств, координация программ технического содействия в сфере противодействия коррупции. Совет содействует сближению и гармонизации национального законодательства, разрабатывает предложения по совершенствованию правовой базы сотрудничества, координирует взаимодействие компетентных органов, а также заинтересованных органов Содружества, обеспечивает реализацию принятых в СНГ документов.-0-