Пранюк: за ночь более 140 беженцев обратились за медпомощью, 6 госпитализированы

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За ночь в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре на границе более 140 беженцев обратились за медпомощью, 6 госпитализированы. Об этом рассказал заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"У одной беременной женщины была угроза выкидыша. Ей оказана помощь. Сейчас на стационарном лечении находятся 11 человек, - добавил он. - Что касается санаторных учреждений, на сегодняшний день беженцев там нет. Почти все беженцы, находящиеся в ТЛЦ, уже побывали в бане. Парикмахерские услуги оказывают волонтеры из различных организаций, в том числе из средних специальных учреждений. За вчерашний день постригли около 90 человек".

По словам Виктора Пранюка, часть беженцев, которая хотела покинуть пределы Беларуси, свое право реализовала. "Лагерь в ТЛЦ будет работать до тех пор, пока его не покинет последний беженец. У людей есть мечта - попасть в ЕС, и они ждут, пока она исполнится. Они находятся в ожидании переговорного процесса", - подчеркнул заместитель председателя Гродненского облисполкома.

Как сообщалось ранее, сегодня в ТЛЦ открылся круглосуточный стационарный медицинский пункт. Здесь есть все для оказания экстренной медпомощи, включая кардиограф. В медпункте работает БИТ-бригада, в которую входят врач и два фельдшера, а также фельдшерская бригада - два фельдшера. В случае необходимости будет организован выезд педиатрической бригады (врач и фельдшер).-0-