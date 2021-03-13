Правила обеспечения безопасности лифтов и эскалаторов утверждены в Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов и пассажирских конвейеров утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси от 30 декабря 2020 года №56, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Эти правила устанавливают требования по обеспечению промышленной безопасности при проектировании, изготовлении, монтаже, наладке, приемке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживании, ремонте, реконструкции, модернизации, техническом диагностировании, техническом освидетельствовании, испытаниях, временной приостановке, выводе из эксплуатации потенциально опасных объектов (лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских), применяемых на них технических устройств. Они являются обязательными для соблюдения субъектами промышленной безопасности независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности, включая субъекты промышленной безопасности, входящие в состав Министерства обороны, органов внутренних дел и внутренних войск МВД, органов госбезопасности, погранслужбы и Государственного комитета судебных экспертиз.

В документе говорится, что по решению субъекта хозяйствования требования этих правил могут быть применены и для организации эксплуатации малых грузовых лифтов.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.-0-