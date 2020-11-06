Правила оказания услуг почтовой связи изменятся в Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменятся правила оказания услуг почтовой связи общего пользования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №626 от 3 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Услуги можно будет оплачивать как при отправке почтовых отправлений, так и при их получении по тарифам, действующим на дату оказания услуги. Кроме того, постановление предусматривает возможность выдачи посылок и на основании идентификационных данных, получаемых посредством информационных почтовых технологий.

Упорядочены прием и выдача почтовых отправлений в зависимости от веса. Посылки менее 10 кг принимаются и выдаются во всех объектах оператора почтовой связи, более 10 кг - в объектах, определенных оператором.

Адресаты с 3 января 2021 года смогут получить информацию о поступлении посылок через электронную почту или СМС. Для этого отправителю необходимо указать в почтовом адресе номер мобильного телефона, электронный почтовый ящик национальной почтовой электронной системы или адрес электронной почты адресата. При этом извещения на бумажном носителе не будут доставлять в абонентский почтовый шкаф и индивидуальный почтовый ящик.

Постановление вступит в силу с 20 ноября 2020 года, а некоторые его положения - с 3 января 2021 года.-0-