Правила пользования электросамокатами в Беларуси с ближайшее время регламентируют

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в законодательстве, которые будут регламентировать правила пользования электросамокатами, вступят в силу в ближайшее время. Об этом рассказал официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в программе "Неделя" в эфире телеканала
"Подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу, - отметил Станислав Соловей. - Электросамокат может развивать скорость до 25 км/ч, а иногда гораздо больше. Планируется, что пользователи устройств, которые развивают скорость до 25 км/ч, будут приравниваться к пешеходам. Более мощные устройства с электродвигателями уже будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка".
Ранее очевидцы не раз сообщали о случаях, когда в Минске пользователи электросамокатов развивали скорость более 60 км/ч. Один такой случай зарегистрировал радар.-0-
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