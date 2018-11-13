Правила профэтики землеустроителей планируется ввести в системе Госкомимущества

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила профессиональной этики работника землеустроительных организаций системы Государственного комитета по имуществу планируется разработать в 2019 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор УП "Проектный институт Белгипрозем" Владимир Шалыпин.

"На выездном семинаре-совещании в агрогородке Мухавец Брестской области обсуждали пути повышения качества землеустроительных работ. В его основе лежит не только правильно оформленная документация, но и ответственное отношение работников к выполнению профессиональных обязанностей, которое выражается в том числе в культуре общения с заказчиками. Планируем во втором квартале 2019 года разработать правила профессиональной этики для работников головного и дочерних предприятий "Белгипрозема". Это будет своеобразный кодекс поведения", - сказал Владимир Шалыпин.

На семинаре-совещании подчеркивалась необходимость строгого соблюдения сроков выполнения землеустроительных работ. Это требование особенно актуально с учетом проработки возможности информирования заказчиков об этапах выполнения работ при помощи смс-извещений. Кроме того, эксперты рассмотрели изменения в законодательстве об охране и использовании земель. Презентованы возможности стереофотограмметрического метода в землеустроительных работах и перспективы использования цифровых моделей местности в геоинформационных системах Беларуси.

В мероприятии приняли участие представители Госкомимущества, начальники структурных подразделений по контролю качества землеустроительных работ дочерних предприятий "Белгипрозема", руководители Национального кадастрового агентства Госкомимущества и др.

Проектный институт "Белгипрозем" занимается изучением и мониторингом состояния земель, их перераспределением и организацией рационального использования, ведет государственный земельный кадастр. В структуре организации пять дочерних унитарных предприятий в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.-0-