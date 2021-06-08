Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста изменены в Беларуси

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменены правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста. Такая информация размещена на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов, сообщает БЕЛТА.

"В частности, два дня домашнего ареста соответствуют одному дню ареста или лишения свободы, двум дням ограничения свободы. Один день содержания под стражей соответствует полутора дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима, одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого и особого режима или в тюрьме, одному дню ареста", - отметили в БРКА.

Также сообщается и о некоторых других изменениях и дополнениях, внесенных в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Речь идет, например, о порядке назначения наказания в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Срок или размер наказания теперь не может превышать половины (либо 2/3 в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека) максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания.

Введена новелла о возможности примирения обвиняемого с потерпевшим путем заключения медиативного соглашения.

Закон Беларуси от 26 мая 2021 года №112-З "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" опубликован сегодня, 8 июня 2021 года.-0-