Правило "золотого часа" при оказании медпомощи должно соблюдаться по всей стране - Петришенко

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правило "золотого часа" при оказании медпомощи должно соблюдаться по всей стране, заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко перед итоговой коллегией Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко напомнил, что в стране созданы опорные точки, куда должен быть доставлен каждый пациент, которому стало плохо. "Таких центров порядка десяти в нашей стране, - сказал он. - У каждого есть гарантия, что ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Принцип "золотого часа" должен работать по всей стране. Логистика выстроена, она сейчас оттачивается".

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