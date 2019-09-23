Правительства Беларуси и Польши подпишут соглашение об охране трансграничных вод

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительства Беларуси и Польши подпишут соглашение о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод, его проект одобрен белорусским правительством. Соответствующее постановление Совета Министров от 19 сентября 2019 года №639 официально опубликовано на
Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. При необходимости в него могут вноситься изменения, не имеющие принципиального характера. Минприроды подпишет соглашение об охране трансграничных вод при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-