Правительство Беларуси делает все необходимое для оказания помощи паломникам-хасидам - Петришенко

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство по поручению Президента делает все необходимое для оказания помощи паломникам-хасидам. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом, передает корреспондент БЕЛТА.
Сейчас на территории Беларуси находятся 2 558 паломников-хасидов, в том числе в приграничных с Украиной районах - около 1 200 человек, которые планировали попасть в сопредельное государство в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. В основном они сконцентрированы в Гомельской области и городе Пинске. Кабинет министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввел ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности. Игорь Петришенко и Алон Шогам обсудили сложившуюся ситуацию и меры, которые принимают белорусская и израильская стороны для разрешения этого вопроса.
"Мы готовы оказать все необходимое содействие гражданам Израиля. Палатки, обогрев, вода, кошерная пища - всем этим они обеспечены. Санитарно-эпидемиологическая служба контролирует ситуацию на месте временного пребывания хасидов. Санэпидрежим находится в заданных параметрах. Обращений за медицинской помощью не было, в случае необходимости она будет оказана. Если будет нужно, мы можем провести ПЦР-тестирование граждан на коронавирус. Кроме того, мы готовы предоставить автобусы для поездки паломников в Украину и обратно", - сказал Игорь Петришенко.
Президент Беларуси поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов. Взаимодействие ведется по линии руководства Кабинета министров, Министерства иностранных дел и посольств, погранведомств, Министерства здравоохранения, уполномоченного по делам религий и национальностей. "Мы очень активно работаем с украинскими коллегами. Делаем все для того, чтобы хасиды могли реализовать свои устремления и посетить святые места", - подчеркнул вице-премьер. На сегодня обращения белорусской стороны прорабатываются украинской.
Алон Шогам поблагодарил белорусскую сторону за оказываемую помощь и поддержку.-0-
Фото Сергея Холодилина