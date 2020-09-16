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16 сентября 2020, 15:30

Правительство Беларуси делает все необходимое для оказания помощи паломникам-хасидам - Петришенко

Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство по поручению Президента делает все необходимое для оказания помощи паломникам-хасидам. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидовЛукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения - к святым местам в Украине. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Сейчас на территории Беларуси находятся 2 558 паломников-хасидов, в том числе в приграничных с Украиной районах - около 1 200 человек, которые планировали попасть в сопредельное государство в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. В основном они сконцентрированы в Гомельской области и городе Пинске. Кабинет министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввел ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности. Игорь Петришенко и Алон Шогам обсудили сложившуюся ситуацию и меры, которые принимают белорусская и израильская стороны для разрешения этого вопроса.

Около 1 тыс. паломников-хасидов находятся на межграничье Беларуси и УкраиныОколо 1 тыс. паломников-хасидов находятся на межграничье Беларуси и Украины
Небольшими группами или в одиночку паломники продолжают прибывать в пункт пропуска "Новая Гута". В среднем это 2-3 человека каждые полчаса. Пункт пропуска работает в штатном режиме. Однако украинская сторона пропуск не возобновила.

"Мы готовы оказать все необходимое содействие гражданам Израиля. Палатки, обогрев, вода, кошерная пища - всем этим они обеспечены. Санитарно-эпидемиологическая служба контролирует ситуацию на месте временного пребывания хасидов. Санэпидрежим находится в заданных параметрах. Обращений за медицинской помощью не было, в случае необходимости она будет оказана. Если будет нужно, мы можем провести ПЦР-тестирование граждан на коронавирус. Кроме того, мы готовы предоставить автобусы для поездки паломников в Украину и обратно", - сказал Игорь Петришенко.

Президент Беларуси поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов. Взаимодействие ведется по линии руководства Кабинета министров, Министерства иностранных дел и посольств, погранведомств, Министерства здравоохранения, уполномоченного по делам религий и национальностей. "Мы очень активно работаем с украинскими коллегами. Делаем все для того, чтобы хасиды могли реализовать свои устремления и посетить святые места", - подчеркнул вице-премьер. На сегодня обращения белорусской стороны прорабатываются украинской.

Алон Шогам поблагодарил белорусскую сторону за оказываемую помощь и поддержку.-0-

Фото Сергея Холодилина

Мы не имеем права изменить традиции - паломники-хасидыМы не имеем права изменить традиции - паломники-хасиды
Паломничество в Умань - традиция иудеев, исповедующих хасидизм. Они считают своей обязанностью хоть раз в жизни побывать на месте захоронения пророка.

"Гомельоблавтотранс" доставит паломников-хасидов к святыне в Украину при первой возможности"Гомельоблавтотранс" доставит паломников-хасидов к святыне в Украину при первой возможности
"Если украинская сторона согласует пропуск паломников через границу, мы готовы организовать доставку паломников в Умань, а затем в аэропорт, откуда они смогут вернуться на родину. С соблюдением всех необходимых мер безопасности, разумеется", - рассказали в ОАО "Гомельоблавтотранс".

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