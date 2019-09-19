Правительство Беларуси и Всемирный банк обсудили проект модернизации системы высшего образования

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовку проекта "Модернизация системы высшего образования в Республике Беларусь" обсудили накануне в Минске заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Проект направлен на совершенствование условий для обучения детей и молодежи, модернизации инфраструктуры учреждений образования, внедрения в образовательный процесс новых передовых методик, инновационных технологий.

Также рассмотрен ход реализации проекта по модернизации в Беларуси системы образования в целом и вопросы совместных действий по проектам в области здравоохранения.

Было отмечено конструктивное взаимодействие правительства и Всемирного банка по выполнению совместных проектов в социальной сфере. По итогам встречи стороны высказали заинтересованность в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества.-0-