Правительство Беларуси одобрило проекты международной техпомощи в социальной сфере

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство одобрило два проекта международной технической помощи. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 24 июля 2019 года №483, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министерство образования будет обеспечивать координацию и эффективный контроль за реализацией проекта "Уменьшение безработицы - развитие предпринимательства путем сочетания бизнес-моделей и творческого подхода в создании координированных, новых и перспективных компаний".
Гродненский облисполком будет курировать проект по улучшению доступности и качества медицинских услуг для уязвимых групп в Друскининкае и Гродненском регионе.
Постановление вступило в силу 24 июля.-0-
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