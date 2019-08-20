Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Еврокомиссией по программе МОСТ+

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Европейской комиссией о финансировании проекта международной технической помощи "ЕС для Беларуси: Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов Плюс (МОСТ+)" в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 августа 2019 года №546, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство иностранных дел.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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