Правительство Беларуси одобрило проект соглашения стран СНГ по цифровому развитию

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси одобрило проект соглашения об информационном взаимодействии государств - участников СНГ в области цифрового развития общества. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 ноября 2020 года №630 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Документ будет подписан со стороны Беларуси при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.-0-