Правительство Беларуси одобрило проект военной доктрины Союзного государства

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением от 13 ноября 2018 года №813 одобрил проект военной доктрины Союзного государства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Проект согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.
Министерству обороны Беларуси проект военной доктрины поручено внести в установленном порядке на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.-0-
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