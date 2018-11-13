Правительство Беларуси одобрило проект военной доктрины Союзного государства

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением от 13 ноября 2018 года №813 одобрил проект военной доктрины Союзного государства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Проект согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.

Министерству обороны Беларуси проект военной доктрины поручено внести в установленном порядке на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.-0-