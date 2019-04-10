10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси одобрило семь проектов международной технической помощи. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №224 от 9 апреля 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Координацию и контроль за реализацией проектов "Совместные инициативы по повышению безопасности трансграничной области в случае экологических и химических катастроф", "Модель медицинской программы борьбы с остеопорозом на польско-белорусском приграничье", "Создание современной этнокультурной среды в Вильнюсской гимназии имени Франциска Скорины и в государственном учреждении образования "Средняя школа N4 г.Лиды" и "Музыкальный мост дружбы Шальчининкай - Лида" будет обеспечивать Гродненский облисполком.

Брестский облисполком уполномочен курировать проект по развитию приграничного сотрудничества в оказании помощи людям с аутизмом на польско-белорусской границе.

За Государственным таможенным комитетом закреплены проекты по повышению пропускной способности, контроля и безопасности в дорожном пункте пропуска в Кузнице Белостоцкой, а также по реконструкции павильонов таможенного и паспортного контроля данного пункта пропуска.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.-0-