Правительство Беларуси определило порядок оценки рисков воздействий генно-инженерных организмов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке проведения оценки рисков возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружающую среду, а также положение о порядке и условиях выдачи разрешений на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний утверждены постановлением Совета Министров от 12 июня 2019 года №382, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Для проведения оценки рисков юрлицо или ИП представляет образцы генно-инженерных организмов, а также материалы, содержащие информацию о них и мерах по предупреждению возможных вредных воздействий на здоровье человека и окружающую среду.

В случае необходимости заявитель может представить обоснование необходимости рассматривать информацию об оценке риска в качестве конфиденциальной.

Оценка рисков проводится в течение 120 дней, начиная со дня заключения договора. По ее результатам уполномоченная организация оформляет протокол, содержащий выводы о допустимости (недопустимости) высвобождения генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний или использования в хозяйственных целях. Протокол является бессрочным.

Постановление вступает в силу с 29 июня.-0-