16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами России. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 июля 2019 года №462, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Соглашения будут заключены с администрацией Липецкой области, правительством Саратовской области, правительством Удмуртской Республики, правительством Новгородской области.
Документы помогут развивать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
На подписание соглашений уполномочен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.-0-
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