16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами России. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 июля 2019 года №462, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Соглашения будут заключены с администрацией Липецкой области, правительством Саратовской области, правительством Удмуртской Республики, правительством Новгородской области.

Документы помогут развивать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

На подписание соглашений уполномочен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.-0-