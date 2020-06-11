Правительство Беларуси предложило РФ снять ограничения на турпоездки

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предложило правительству РФ снять ограничения на турпоездки, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предложение белорусской стороны - чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений", - отметил Игорь Петришенко.

По его словам, соответствующее предложение белорусской стороны было озвучено на видеоконференции с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Отвечая на вопрос о возможных сроках снятия ограничений, вице-премьер уточнил: "Мы предложили им сроки - как можно раньше. Мы готовы и сейчас, все зависит от наших партнеров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали".

По словам Игоря Петришенко, российские туристы и в последние месяцы отдыхали в белорусских санаториях. "И отдыхали благополучно. Мы тоже приняли определенные меры в санаториях, чтобы люди получили достойные оздоровительные услуги и никоим образом не заболели вирусной инфекцией", - добавил он.-0-

Власти подготовят рекомендации по турпоездкам с учетом изменения ситуации с COVID-19 По словам заместителя премьер-министра Игоря Петришенко, рекомендации будут даваться, исходя из складывающейся обстановки. Вместе с тем либерализация подходов не должна ухудшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.