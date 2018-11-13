Правительство Беларуси утвердило порядок экспертизы продукции иностранного СМИ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке проведения экспертизы продукции иностранного средства массовой информации на предмет соответствия требованиям законодательства Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №805 от 9 ноября 2018 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Экспертизу будет проходить продукция иностранного СМИ, предполагаемая к распространению на территории Беларуси. Ее будет проводить специальная комиссия, возглавит которую первый заместитель министра информации Павел Легкий.

Основанием для экспертизы будет обращение в Министерство информации уполномоченных лиц с заявлением о выдаче разрешения на распространение продукции иностранного СМИ. Срок проведения - не более 15 календарных дней со дня поступления заявления. Если экспертиза сложная, срок могут продлить до 20 календарных дней.

Экспертиза может включать в себя анализ продукции иностранного СМИ на предмет того, присутствуют ли в ней материалы, противоречащие законодательству Беларуси. Это в том числе сведения, пропагандирующие потребление наркотиков и психотропов, токсических и других одурманивающих веществ, информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ, информация, направленная на пропаганду войны, экстремистской или содержащей призывы к такой деятельности.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.-0-