Правительство готовит стимулирующие меры для развития внутреннего туризма на фоне пандемии

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси готовит стимулирующие меры для развития внутреннего туризма на фоне пандемии, сообщил в интервью БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"На заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров выработан ряд стимулирующих мер как для путешествующих внутри страны белорусов, так и для туристических фирм. Это и развитие новых маршрутов, и улучшение инфраструктуры, и маркетинговые мероприятия, и политика налоговых льгот и преференций, и гибкая ценовая политика, и другие меры", - сказал Игорь Петришенко.

Что касается разрешения споров с туристами, которые купили путевки, но из-за пандемии не смогли отправиться на отдых, то, по словам заместителя премьер-министра, в большинстве случаев турфирмам удалось договориться со своими клиентами. Туристам предлагались перенос тура, возврат денежных средств с отсрочкой, депонирование денежных средств на следующий год.

Правовые нормы, дополнительно регулирующие решение подобных споров, будут предусмотрены в новом законе "О туризме" (страхование, создание специального фонда или банковская гарантия). "Это, с одной стороны, обеспечит "подушку безопасности" для туристических фирм, с другой - гарантию возврата денежных средств туристам", - пояснил Игорь Петришенко.

По мнению вице-премьера, сложившаяся в мире ситуация - повод для развития внутреннего туризма. "В Беларусь едут туристы из разных стран, а белорусы все еще мало путешествуют по своей стране. Но ситуация постепенно меняется. Сегодня в более выгодном положении находятся те туристические организации, которые смогли оперативно переориентироваться на продажу туров и экскурсий внутри страны", - отметил Игорь Петришенко.

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