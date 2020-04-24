Правительство изменило порядок взимания платы за проезд по платным дорогам

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 17 апреля 2020 года №241, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Положение дополнено главой "Порядок взимания платы за проезд по разовому тарифу". Закрепленные документом изменения позволят добросовестным пользователям платных автодорог, зарегистрированным в электронной системе сбора платы, устранять непреднамеренные ошибки, допущенные ими при оплате в автоматическом режиме, и внести плату за проезд по разовому тарифу в течение времени, достаточного для их прибытия в ближайший пункт обслуживания.

"Пользователи благодаря новой функции СМС-оповещения смогут оперативно получать информацию о зафиксированных происшествиях и (или) списаниях платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме, а также о датах и суммах списанной платы за проезд по разовому тарифу за последние 180 дней", - отметили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Документом предусмотрено, что с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, не зарегистрированных на территории государств - членов ЕАЭС, появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период. В настоящее время плата взимается из расчета пройденного километража. Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку.

Изменения внесены в соответствии с указом Президента от 24 марта 2020 года №108, а также для упорядочения отдельных вопросов функционирования системы электронного сбора платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

Основные положения постановления вступают в силу с 15 декабря 2020 года, иные - с 1 мая текущего года.-0-