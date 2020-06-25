25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство изменило размеры суточных и расходов на жилье при командировках за границу. Соответствующее постановление Совета Министров от 24 июня 2020 года №363 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Например, для командированных в Австрию суточные увеличены с 60 до 100 евро, при этом расходы на жилье снижены с 130 до 110 евро. При командировках в Азербайджан суточные уменьшены с $60 до $35, расходы на жилье - с $120 до $75.

Для Литвы суточные увеличены с 30 до 55 евро, расходы на жилье - с 70 до 115 евро, отдельной градации для командируемых в Вильнюс, Каунас, Клайпеду теперь не предусмотрено. Для Латвии суточные и возмещение расходов на жилье составляют 60 и 110 евро соответственно (ранее 50 и 70 евро, при этом для Риги Вентспилса и Юрмалы - 50 и 110 евро).

Суточные при командировках в Польшу увеличены с 50 до 65 евро, возмещение трат на проживание осталось на уровне 150 евро. Для Украины суточные выросли с $40 до $55, расходы на жилье составят $105 (ранее $90 для всей страны, $120 для Киева).

При командировании в Россию суточные уменьшены с $30 до $25, расходы на жилье - с $120 до $80. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга нормы расходов увеличены - суточные составляют $40, на жилье - $145. Отдельные нормативы установлены для нескольких крупных российских городов.

Уточняется также, что при командировании работника в один день в несколько иностранных государств (городов иностранного государства, если для них установлены различные размеры возмещения суточных) размер суточных определяется нанимателем исходя из наибольшего размера возмещения суточных для одного из этих иностранных государств.

Министерству иностранных дел вместе с Минфином поручено ежегодно до 1 марта при необходимости вносить в Минтруда предложения о корректировке суточных и расходов по найму жилья при командировках за границу с учетом анализа данных Комиссии ООН по Международной гражданской службе о нормах командировочных расходов для сотрудников ООН.-0-