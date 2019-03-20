Правительство одобрило проект международной техпомощи для борьбы с ВИЧ и туберкулезом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил пять проектов международной технической помощи. Соответствующее решение принято на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совмине и закреплено постановлением правительства от 19 марта 2019 года №170, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Один из проектов - "Укрепление национальной системы профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь", его координацию обеспечивает Министерство здравоохранения.

Минприроды будет курировать проект "Подготовка седьмого национального сообщения по реализации Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и третьего двухгодичного отчета Республики Беларусь".

Техпомощь будет направлена на улучшение доступа к медицинским услугам при чрезвычайных ситуациях через взаимодействие структур скорой медицинской помощи на приграничной территории Польши, Беларуси и Украины, а также на изучение и сохранение традиционных ремесленных навыков жителей долины Двины/Даугавы.

Кроме того, одобрен проект "Гуманный подход к каждому ребенку в интересах будущего гуманного общества".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-