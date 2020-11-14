Правительство одобрило проект соглашения о создании совместной комиссии с Зимбабве

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект соглашения с правительством Зимбабве о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Соответствующее постановление Совмина от 12 ноября 2020 года №644 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проект соглашения подготовлен для развития двустороннего сотрудничества с Республикой Зимбабве и одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Белорусское правительство уполномочило Министерство иностранных дел проводить переговоры по проекту этого соглашения и при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Документ будет подписан со стороны Беларуси при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.-0-