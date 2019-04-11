Правительство определило особенности внесения отдельных персональных данных в регистр населения

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особенности внесения отдельных персональных данных и их актуализации в регистре населения определены постановлением Совета Министров от 10 апреля 2019 года №228, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Персональные данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Беларуси, в случаях изменения административно-территориального деления, адресной информации на основании данных, поступающих от Национального кадастрового агентства, вносятся Министерством внутренних дел. Это же министерство вносит данные о смерти граждан Беларуси, записи актов о смерти которых совершены консульскими учреждениями, а также диппредставительствами.

Органы загса вносят персональные данные о смерти, заключении или расторжении брака на основании письменного уведомления органа внутренних дел.

Определены также особенности внесения данных судами общей юрисдикции.

Порядок передачи персональных данных на хранение в электронный архив определяется владельцем регистра населения.

Постановление вступает в силу с 18 апреля.-0-