4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило перечни документов, срок действия которых продлевается на 6 месяцев. Это закреплено постановлением Совета Министров от 2 декабря 2020 года №687, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Правовым актом установлены перечни административных процедур по заявлениям граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, срок действия выданных справок или других документов по которым продлевается на шесть месяцев, если срок их действия истек или истекает с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года включительно.

Установлен и перечень документов, выданных физлицам и юрлицам, ИП, других решений, срок действия которых продлевается на 6 месяцев.

В частности, в перечень админпроцедур по заявлениям граждан включены 190 процедур. Это принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, выдача справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, выдача справки о состоянии здоровья и др.

Вместе с тем продление срока действия документов препятствует обращению граждан, юрлиц и ИП в уполномоченные органы за админпроцедурами.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 года.-0-