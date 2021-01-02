2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило правила проведения распродаж и мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, продукции общественного питания. Соответствующие изменения в правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания внесены постановлением Совмина от 30 декабря 2020 года №774, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что проводить распродажи можно при выполнении в совокупности нескольких условий. Товары уже должны предлагаться продавцом к продаже на обычных условиях в принадлежащих ему торговых объектах, объектах общественного питания, интернет-магазинах и др. Оговаривается также, что стимулирование реализации товаров не должно быть запрещено законодательными актами. Кроме того, на такие товары не установлены фиксированные и предельные минимальные цены. Исключение составляют пищевые продукты со сроком годности менее 30 календарных дней, цена которых с учетом скидки не будет ниже установленных законодательством предельных минимальных цен.

Информация о размере скидок доводится до сведения покупателей в процентном отношении к цене товаров, продукции общественного питания без учета скидок либо в абсолютном выражении в денежных единицах на ценниках, в меню или иными доступными способами.

Если скидка предоставляется при выполнении определенного условия, об этом должны сообщить покупателям. При этом информация о цене с учетом скидки, ее размере и условиях предоставления указывается шрифтом, который по размеру должен быть меньше того, что используется для указания цены без скидки.

При проведении распродаж за счет снижения поставщиком установленных им цен размер торговой надбавки в стоимостном выражении не должен превышать ее размера, применяемого на эти товары на дату, которая предшествует дате начала таких мероприятий, в том же торговом объекте, объекте общественного питания, интернет-магазине и др.

Кроме того, уточнения коснулись реализации бывших в употреблении непродовольственных товаров. Оговаривается, что нельзя продавать в одном торговом объекте бывшие в употреблении и новые меховые изделия, обувь, одежду швейную и трикотажную (за исключением новых швейных и трикотажных бельевых изделий). А в одном товарном отделе (секции) не допускается продажа новых и бывших в употреблении товаров (за исключением букинистических изданий), которые не указаны выше.-0-